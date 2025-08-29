長野県須坂市のふるさと納税の返礼品が偽装された問題を巡り、記者会見する第三者委員会＝29日午後、須坂市役所長野県須坂市でふるさと納税返礼品のシャインマスカットの産地が偽装されていた問題を巡り、市が設置した第三者委員会は29日、調査結果の報告書を三木正夫市長に提出した。市担当者と返礼品事業者の社長との会食が定期的に開催され「通常以上の関係性があった」と指摘。「事業者との近さが市の判断に影響した可能性が