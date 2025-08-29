俳優の吉岡里帆が29日、都内で行われた映画『九龍ジェネリックロマンス』初日舞台あいさつに登壇。ピンク色の浴衣姿を披露し会場のファンを沸かせた。【全身ショット】可愛すぎます…！華やかな浴衣姿で登場した吉岡里帆原作は、眉月じゅん氏による同名漫画。物語の舞台は、かつて香港に実在した迷宮都市「九龍城砦」。過去の記憶を失った鯨井令子と、誰にも言えない過去を抱える工藤発が引かれ合いながらも、謎に翻ろうされて