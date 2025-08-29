国土交通省人事課は今春から、遠方に異動する職員について、発令されてから引っ越して新たな職場に着任するまでの「赴任期間」を延長し、8月までにその成果をまとめた。 延長された期間に引っ越した職員は、単身者で全体の3%にとどまった。ただ、転居者の3割が、延長によって安心感を持てたと回答しており、同課幹部は「早めに引っ越した職員も、『いざとなれば転居日を延ばせる』と思ってもらえたのでは」と心理的な効果を指