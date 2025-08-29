大相撲夏巡業が29日、茨城県牛久市で行われ、横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が幕内・王鵬（25＝大嶽部屋）と連続で5番取って4勝1敗だった。「たくさんの茨城のファンがたくさん集まってくれてうれしい」。先場所で敗れた相手に力強い寄り、突っ張りを見せて存在感を発揮。ぶつかり稽古では横綱・豊昇龍（26＝立浪部屋）に胸を出すなど会場を沸かせ、「部屋の近くでもあるし、たくさんの人が集まってくれた。小さい会場だけ