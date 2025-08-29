日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。名作を生み続けるスタジオA24が新たに送る、規格外のクィア・ロマンス・スリラー。＊＊＊『愛はステロイド』評点：★4.5点（5点満点）© 2023 CRACK IN THE EARTH LLC; CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION ALL RIGHTSRESERVED「暴力」をテーマにした一風変わったノワールレズビアンのカップルを主人公にした