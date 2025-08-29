九州で初めての取り組みです。北九州市の書店で29日、電子タグを使って本の万引きを防ぐ実証実験が始まりました。導入した店舗では、被害が激減した例もあるということです。 ■奥村三枝記者「本の中には電子タグが挟まれていて、会計をせず店を出ようとするとセンサーに反応するようになっています。」万引き防止の実証実験を始めたのは、100年以上の歴史を持つ北九州市の白石書店の本店です。■白石書店 本店・藤原なな