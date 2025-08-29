舞台挨拶に登場したオダギリジョーさんTOHOシネマズ岡南岡山・南区 岡山県津山市出身の俳優オダギリジョーさんが自身で監督・脚本などを手がけた映画の舞台挨拶に登場し、岡山のファンを沸かせました。 （津山市出身／オダギリジョーさん）「（東京での完成披露試写は編集が間に合わず）きょうが本物の最初のお披露目になります。それが岡山に。光栄なこと」 28日、映画「THE オリバー