佐藤大分県知事と大分県内の市町村長が参加する会議が29日、大分市で開かれ、県などが導入を検討している「宿泊税」についても意見が交わされました。 観光振興やオーバーツーリズム対策などの財源として、大分県と別府市は有識者会議を設けて、宿泊税導入の検討を進めています。 こうした中、29日は佐藤知事と大分県内の市町村長が参加する会議が開かれ、宿泊税についても意見が交わされました。