俳優の高橋文哉（24）が29日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに生出演。保有する国家資格を明かした。この日は、朝ドラ「あんぱん」で共演中で、普段から親交が深い北村匠海がVTRで登場。高橋が調理師免許を持っており、料理の腕前がプロ級であると証言した。高橋は免許について「高校が専門学校で、もともと料理人が夢で」とし「母が凄い料理が上手で、お手伝いしてて」ときっかけを明かした。