2025年上半期に生まれた赤ちゃんの数が過去最少を更新しました。厚生労働省によりますと、2025年1月から6月までに生まれた赤ちゃんの数は、前の年よりも1万794人少ない33万9280人（前年比3.1％減）だったことが分かりました。比較可能なデータがある1969年以降、上半期としては過去最少となりました。1年間に生まれた赤ちゃんの数は10年前の2015年には100万人を超えていましたが、去年は統計開始以来初めて70万人を下回っていて、