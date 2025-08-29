◇パ・リーグ西武―オリックス（2025年8月29日ベルーナD）西武のJ.Dデービス内野手（32）がアクシデントに見舞われて緊急交代した。2回の守備で先頭中川が三塁への強烈な打球を放つと、デービスの左手を直撃して左前へ。その場でうずくまり、しばらく動けなかった。トレーナーとベンチに下がり、治療を受けたが交代を告げられた。