日本最大級のジュエリー展でネックレスを盗んだ疑いで、仲間から万引きの師匠と呼ばれるモンゴル人の男が逮捕されました。モンゴル国籍のバター・ムンフゾリグ容疑者は27日に東京・江東区で開催されていた「ジャパンジュエリーフェア」の展示場で、ネックレス2本約140万円相当を盗んだ疑いで現行犯逮捕されました。バター容疑者は4月に山梨で開催された展示会でもペンダント16本を盗んだ疑いで逮捕されていて、いずれも容疑を認め