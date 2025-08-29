東京時間17:53現在 香港ハンセン指数 25077.62（+78.80+0.32%） 中国上海総合指数 3857.93（+14.33+0.37%） 台湾加権指数 24233.10（-3.35-0.01%） 韓国総合株価指数 3186.01（-10.31-0.32%） 豪ＡＳＸ２００指数 8973.08（-6.89-0.08%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80053.06（-27.51-0.03%） ２９日のアジア株は、まちまち。香港株は反発。前日まで下げが続いた反動で買いが広がっ