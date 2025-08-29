阪神・高橋遥人投手（29）があす30日の巨人戦（甲子園）に先発する。この日はキャッチボールやショートダッシュなどで最終調整。中7日での登板となるが、今季3勝目を目指す左腕は「いつもと同じで勝てる確率を上げられるピッチングをしようと思います」と意気込んだ。前回22日のヤクルト戦（神宮）では6回3安打1失点と好投。今季巨人戦は初登板となるが、「大きいのを打てる人が何人かいるんで、そこまでにランナーを貯めて