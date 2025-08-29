大分県内各地で見られる車の渋滞。 県民の皆さんも日々、ストレスに感じているのではないでしょうか。 こうした渋滞の解消に向けた対策などを話し合う会議が大分市で開かれました。 大分市三芳 この協議会は、国や県トラック協会など関係機関が参加して毎年開かれているもので、29日は、渋滞の解消に向けた対策などが議論されました。 国交省によりますと県内の主な交通渋滞の地点は2024年度時点で137か所あり