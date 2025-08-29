次世代半導体の量産を目指すラピダスの工場（手前）。奥は北海道千歳市の市街地（共同通信社ヘリから）次世代半導体の量産を目指すラピダスが、政府による出資や債務保証といった金融支援を受けるため、事業計画を経済産業相に近く提出する方針を固めたことが29日分かった。計画には生産開始の時期や営業戦略、資金調達の手法を盛り込む。政府は8月施行の改正情報処理促進法で半導体企業の支援枠組みを整え、高性能半導体の量