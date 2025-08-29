ゴルフの日本学生選手権は29日、長野県穂高CC（6988ヤード、パー70）で最終ラウンドが行われ、古瀬幸一朗（東北福祉大）が68で回り通算17アンダー、263で優勝した。小田祥平（専大）が1打差の2位だった。日本女子学生選手権も同CC（6490ヤード、パー72）で最終ラウンドを行い、佐々木史奈（同大）が通算8アンダー、208で並んだ西山知里（東北福祉大）とのプレーオフを制して優勝した。市村杏（日大）が3位だった。