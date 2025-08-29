地震で止まった列車から、乗客を避難させる訓練が豊橋駅で行われました。 【写真を見る】地震・大津波警報… 列車から乗客を安全な場所へ JR東海が南海トラフ巨大地震を想定した訓練 愛知･豊橋市 （車内アナウンス）「地震発生、安全な箇所に停車。地震が発生し停車しました」 JR東海が行った訓練には、社員ら約60人が参加しました。南海トラフ巨大地震が発生し、大津波警報が出された想定で進み、駅と駅との間に止まっている列