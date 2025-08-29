ガザ北部ガザ市で、イスラエル軍の攻撃により破壊された住宅に集まるパレスチナ人＝29日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの戦後統治の在り方を協議したトランプ米大統領とブレア元英首相らの27日の会合を巡り、米ニュースサイト、アクシオスは28日、イスラエルのデルメル戦略問題相も参加したと報じた。デルメル氏は「ガザの長期占領は望んでいない」と述べ、イスラム組織ハマスに代わる統治主体が必要