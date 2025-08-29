ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 映秀。 夏のワンマンライブダイジェスト映像公開 来年1月に新代田FE… Real Sound 映秀。 夏のワンマンライブダイジェスト映像公開 来年1月に新代田FEVERにて新春ワンマン開催も 2025年8月29日 18時35分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 映秀 が8月に開催したワンマンライブのダイジェスト映像を公開した あわせて新たなワンマンライブを2026年1月15日に開催することも発表 記事を読む おすすめ記事 『放送局占拠』「輪入道」の正体判明へ “ありえない結末”と予告 2025年8月23日 6時0分 新潟市西区でファミリー向けイベント！新川漁港で縁日、グルメ、花火などを楽しめる『新川漁港夏祭り2025』を9/6（土）に開催！ 2025年8月25日 9時0分 【葬送のフリーレン】第1期を大スクリーンで！ 特別上映「〜旅の記憶〜」＆メインキャスト舞台挨拶開催 2025年8月29日 8時0分 大原優乃 グラビアは継続 「同性にも異性にも親近感を持ってもらえるようなボディーを目指しています」 2025年8月23日 21時49分 視聴者をくぎづけにした最新テレビCMはこれだ！7月のテレビCMアテンションランキングを公開 2025年8月27日 12時10分