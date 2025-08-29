【その他の画像・動画等を元記事で観る】 藤井 風が9月5日に3枚目のスタジオアルバム『Prema』をリリース。これを記念して、藤井が自身の近況やアルバムの各楽曲について深く語るSpotifyビデオポッドキャスト『Liner Voice＋ Fujii Kaze』が公開される。 ■3枚目のスタジオアルバム『Prema』についてトーク 『Liner Voice＋』とは、アーティストがアルバムに込めた想いや制作エピソードなどについて、