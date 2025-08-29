西ゲート付近に設置されているミャクミャク像＝6月、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博の会場ゲート付近で来場者を出迎えるミャクミャク像2体について、大阪府は29日、日本国際博覧会協会（万博協会）から閉幕後に無償譲渡を受ける見込みになったと発表。府の所有物とし、来年3月までに1970年万博会場跡地の万博記念公園（吹田市）に移設する方針だ。ミャクミャク像は正座し顔を上げた姿と、立って両手を広げた姿の計2体。来年