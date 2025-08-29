最高検は29日、大川原化工機を巡る冤罪事件で、保釈が認められず同社元顧問が被告の立場のまま亡くなったことを受け、「被告の健康状態を的確に把握し、保釈の必要性を具体的に検討する必要がある」との通知を全国の検察に出した。