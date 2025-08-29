２８日、中国・アラブ諸国博覧会を見学する人々。（銀川＝新華社記者／馮開華）【新華社銀川8月29日】中国寧夏回族自治区銀川市で28日、第7回中国・アラブ諸国博覧会が開幕し、75カ国・地域から7600人を超える来場者と2200以上の商工団体、企業が集まった。博覧会は「イノベーション、グリーン（環境配慮）、繁栄」がテーマ。中国とアラブ諸国の経済・貿易における実務協力に焦点を当て、「一帯一路」共同建設国、地域経済協力