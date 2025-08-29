【モデルプレス＝2025/08/29】映画『ヒグマ!!』の公式サイトが、8月29日に更新された。国内でクマの被害が相次いでいることを受け、11月21日の公開を控えて声明を発表した。【写真】映画「ヒグマ!!」被害相次ぐ状況受けて声明発表◆映画「ヒグマ!!」声明発表本作は闇バイトに手を出してしまった主人公がヒグマに襲われるというストーリー。公式サイトでは「『ヒグマ!!』をご覧いただく皆様へ ー本作の社会的背景についてー」と声明