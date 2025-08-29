株式会社浅沼商会は、CABINのデジタルフォトフレーム「DCF-010V（E）」を9月5日（金）に発売する。価格はオープン。市場想定価格は1万9,800円。 無料アプリ「V Photo」（Android＆iOS）を介して、無線で写真や動画を転送できるデジタルフォトフレーム。10.1型のIPS式パネルを採用している。解像度は1,280×800ピクセル。 縦・横位置の表示に対応。フォトフレーム本体を置き換えると、自動で写真の