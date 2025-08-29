能登半島地震で被害を受けた建物の公費解体について石川県七尾市では29日、県内で最後となる申請の締め切り日を迎えました。住民からはぎりぎりまで悩んだ末に決断した葛藤の思いが聞かれました。「この壁が…戸も開かん」七尾市赤浦町に住む屋木忍さんと節子さん夫婦。震災で自宅の壁には大きな亀裂が入り、家が歪んで動かない戸もあるといいます。悩んで悩んで最終日に申請およそ40年前、夫の忍さんが自ら建てた家を公費で解体す