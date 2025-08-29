酒田市を代表する秋の味覚、刈屋梨の主力品種「幸水」の収穫が始まりました。天候などで苦労したそうですが、いい出来に仕上がったようです。 【写真を見る】飛ぶように売れる！ 刈屋梨の主力品種 "幸水" の収穫始まる例年を越えるほどの成長で甘さも十分！（山形） 枝もたわわに実る酒田市の名産品「刈屋梨」。刈屋地区で育つブランド梨です。 小松治さんの園地では、きょうから収穫作業が始まりました。 この夏は雨が少