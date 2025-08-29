レディースフォーマルウェアを展開する東京ソワールは、フォーマルの手入れや取り扱いにまつわる悩みに応えるブラックフォーマル「たためて洗えるフォーマル」の新商品を8月28日から応援購入サービスMakuake（マクアケ）で販売を開始した。「帰省時の荷物がかさばる」「長時間の着用も楽でいたい」「自宅で洗濯したい」などのフォーマルウェアの悩みに応える「たためて洗えるフォーマル」。着用時の美しさと家庭での手入れしやすさ