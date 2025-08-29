バレーボールの世界一を決める「世界選手権（2025世界バレー）」は29日、タイのバンコクにて女子の決勝トーナメント1回戦が行われる。世界ランキング5位の日本は同18位のタイと対戦する。 ■日本でのプレー経験も豊富な相手国 日本は15年ぶりのメダル獲得を狙うなか、予選ラウンド初陣でカメルーン相手に3－0でストレート勝ちを飾ると、2戦目はウクライナに2セットを奪われた