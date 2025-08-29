2025年8月15日に7.5周年を迎えたCygamesの大人気アニメRPG『プリンセスコネクト！Re:Dive』（以下、『プリコネR』）。様々なお得なキャンペーンが実施されるなか、8月31日（日）からは注目の新ストーリーイベント「【『I Wish』後伝】, And I Will 掴み取るこの手で」がスタートする。本イベントは、6周年アニバーサリーストーリーイベント「I Wish 握りしめるこの手を」で登場した「アイラ」「シナツ」が中心に描かれる内容で、多