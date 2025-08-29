県内の最低賃金が11月1日から1026円になることが決まりました。29日、最低賃金について話し合う6回目の審議会が開かれ、県内の最低賃金が現在の953円から1026円になることが決まりました。初めて1000円を超えることになります。県内の引き上げ額の目安は64円とされていて、これを9円上回りました。新しい最低賃金は、11月1日から適用される予定です。