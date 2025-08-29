パイレーツ時代には鳴かず飛ばずだったポンセ(C)Getty Imagesアジアで活躍の場を模索してきた助っ人に、“世界最高峰”の舞台から熱視線が注がれている。国際的な注目を集めるのは、現在、KBO（韓国プロ野球）リーグのハンファに所属する助っ人右腕のコディ・ポンセだ。【動画】ハッと気づく異例光景大谷翔平の異能を物語るワンシーンをチェック日本球界でも馴染みのある助っ人だ。22年にパイレーツから日本ハムに加入した