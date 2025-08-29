TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』の最初のコンセプトを公開した。【写真】ボムギュ＆ヒュニンカイ、“天使と悪魔”SHOTTOMORROW X TOGETHERは、8月25日から28日にかけて、公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』の最初のコンセプト「Alight」バージョンのビジュアルを公開した。日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Sanctuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうと