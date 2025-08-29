「学校に行きたくない」と話す子供に、親がしてはいけないこととは何か。自身の子供も不登校になり、『誰にも頼れない 不登校の子の親のための本』（あさ出版）を書いた野々はなこさんは「子供が大事にしているものを奪ってはいけない。否定すれば、親子関係が一気に崩れてしまうだろう。回復につなげるためには、適切な寄り添い方がある」という――。（第2回）写真＝iStock.com／Thai Liang Lim※写真はイメージです - 写真＝iSt