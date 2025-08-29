自民党はきょう、参議院選挙で敗北した要因を総括する文書について協議しましたが、とりまとめは来週に持ち越しとなりました。一方、“総裁選の前倒し”を求める議員の動きは加速しています。午後開かれた自民党の総括委員会の会合。参院選に敗北した要因を総括する報告書の素案が示されましたが、終了後、木原選挙対策委員長は…自民党木原誠二 選対委員長「敗因は様々な要因があると思いますので、なるべく網羅的に書いて