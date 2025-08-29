8月29日、俳優で7人組ボーイズグループ『BE:FIRST』の三山凌輝と女優の趣里が、Instagramを通じて結婚と妊娠を同時に報告した。芸能界でも注目を集めるビッグカップルの誕生に、祝福の声が広がっている。【写真】「両親はじめ…」“異例”のコメントを添えた結婚報告三山凌輝&趣里、異例の結婚報告2人の連名コメントでは《入籍していたことをお知らせいたします。2人の間に新しい命も授かることができました》と発表。さら