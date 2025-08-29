日本維新の会の石井章参議院議員が議員辞職する意向を表明しました。【映像】捜索の様子石井氏は、公設秘書として届け出ていた人物に勤務実態がなく、国から給与を騙し取った疑いで東京地検特捜部の家宅捜索を受けました。日本維新の会の中司幹事長は、先ほど石井氏を「除名処分」とする方針を発表しました。（ANNニュース）