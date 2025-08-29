8月29日、7人組ボーイズグループ「BE:FIRST」のメンバーで俳優のRYOKIこと三山凌輝（26）と女優の趣里（34）が、それぞれ自身のInstagramを更新。結婚と第1子の妊娠を正式発表した。この発表を受けて、BE:FIRSTのファンからは冷ややかな声が上がっている。4月下旬に『週刊文春』が報じた“女性トラブル”が原因で、グループの活動を休止している三山。報道によると、三山は人気YouTuber「Rちゃん」こと株式会社ariu代表の大野茜里