Âîµå½÷»Ò¤Ç£²£´Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ê£²£µ¡Ë¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡á¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À£×£Ô£Ô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍÂç²ñ¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂ¤È¤Î£²²óÀï¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£Æ±Àï¤ÇÁáÅÄ¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î£²¡Ý£´¤ÇÄ¥ËÜÈþ¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¤ÇÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£¤½¤³¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âç²ñ¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Á¤Ç¤â