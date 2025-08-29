「日本ハム-楽天」（２９日、エスコンフィールド）元卓球日本代表の石川佳純さんが始球式に登場。胸に「Ｗａｇｙｕ」のマークが入ったユニホームでマウンドへ上がると、サウスポーからワンバウンド投球。大きな拍手を浴びた。投球後、「素晴らしい球場でピッチングさせてもらって嬉しかった。首位争いをしていて真っ最中。試合を見られることが嬉しい」と笑顔。事前に練習をこなしていたとし、「今回は２回、公園で。練習で