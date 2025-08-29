2走前のユニコーンS、6月11日の前走東京ダービーと続けて2着に入ったクレーキング（牡3＝中舘、父ナダル）はジャパンダートクラシック（10月8日、大井ダート2000メートル）に向けて調整を進めていく。29日、シルクレーシングが発表した。前走後は福島県のノーザンファーム天栄に移動。秋に向けてリフレッシュを図り、乗り込みを重ねている。