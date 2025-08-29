北九州市役所で8月29日、1年半ぶりに食堂が復活し、内覧会が行われました。ランチの時間帯の混雑を解消するため、事前予約できるシステムも導入されています。 北九州市役所の地下1階にプレオープンした食堂には、武内市長をはじめ市の職員などおよそ30人が訪れました。以前の食堂は、運営事業者が経営上の理由で撤退し、2024年2月に閉店していました。1年半ぶりに復活した新しい食堂では、券売機がキャッシュレスにも対