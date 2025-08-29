29日未明に静岡・浜松市で住宅が全焼する火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。29日午前2時半過ぎ、浜松市中央区新橋町で「建物が燃えている。2人暮らしだと思う」などと消防に通報がありました。消防車12台が出動して消火活動にあたり、火は約1時間半後に消し止められましたが木造平屋建ての住宅が全焼しました。この火事で焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。火元の家には60代の夫婦が住んでいたとい