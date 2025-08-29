1960年〜70年代、世界的なオカルトホラーブームが訪れる中、日本では、戦後復興が一段落し前向きなムードに包まれました。一方で公害問題など負の側面も噴出。まだホラーというジャンルが一般化していなかったものの、確実に後のホラージャンルの礎となるような文学作品が生まれていました。この記事はこの夏2冊のホラーブックガイドを上梓した朝宮運河さんの著書『怖い話名著88乱歩、キングからモキュメンタリーまで』より抜粋