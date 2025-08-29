県の最低賃金の改定額を議論する専門部会の3回目の会合が、8月29日に開かれましたが、意見はまとまらず、またも結論は持ち越しとなりました。県内の最低賃金は現在980円ですが、国の審議会は県の引き上げ額の目安を63円としていて、目安通り引き上げられた場合、時給は1000円を超えます。2025年度の改定額を協議する専門部会は、これまでに2度開かれましたが、労働者側と使用者側の意見がまとまらず、継続審議となっていました。29