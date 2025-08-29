パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するスペイン代表MFマルコ・アセンシオに対し、アストン・ヴィラが関心を寄せているようだ。28日、フランス紙『レキップ』が伝えている。現在29歳のアセンシオはマジョルカの下部組織出身で、2013年に17歳でトップチームデビューを飾った。2015年夏に加入したレアル・マドリードではエスパニョールへのレンタルを挟みつつ、公式戦通算286試合に出場。2023年夏にはPSGへ活躍の場を移し、ここ