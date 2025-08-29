ことしの山形県産サクランボの収穫量について、県は29日、凶作となった去年を下回る8500トンとなる見込みを示しました。記録上、過去最も少なかった1994年の8570トンを下回る見通しです。県園芸大国推進課深瀬靖 課長「本年の収穫量については、8500トン程度。前年比で99％、平年比で67％と見込んでいる」29日に開かれた県産サクランボのブランド力強化について話し合う会議で、県の担当者が今シーズンの県産サクランボの収