フェネルバフチェは29日、ジョゼ・モウリーニョ監督の退任を発表した。チャンピオンズリーグ（CL）プレーオフでベンフィカに2戦合計0−1で敗れたフェネルバフチェ。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、CLリーグフェーズの出場権を逃したことが決定打となり、モウリーニョ監督の契約解除という決断に至ったようだ。クラブは「チームへの尽力に感謝するとともに、今後の活躍を祈