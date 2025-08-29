首相官邸政府はストーカーによる悪用が相次ぐ位置情報の無断取得対策を強化する方針だ。今回新たに規制対象に加える見込みの「紛失防止タグ」は安価で購入できることから広く流通しており、近年はタグを悪用した被害の相談が急増。法の「抜け穴」になっており、政府が対策を急いでいる。位置情報を巡っては、2021年施行の改正ストーカー規制法で、衛星利用測位システム（GPS）機器などで取得する行為を禁止。位置情報を悪用し